В Латвии возбудили дело против депутата Росликова за высказывания на русском
Алексей Росликов. Обложка © Flickr / Saeima
В Латвии возбудили уголовное дело против депутата Алексея Росликова из-за его высказываний на русском языке в парламенте. Об сообщает Служба государственной безопасности.
Трансляция выступления Алексея Росликова. Видео © LTV
«Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова», — указано на сайте СГБ.
Депутата подозревают в «оказании поддержки государству-агрессору России в его действиях против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни».
Отмечается, что дело касается не только его заявлений на русском языке в Сейме, но и других действий лидера партии «Стабильность!», с которым ранее проводились «превентивные беседы».
Напомним, во время заседания Сейма Латвии лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов заявил с трибуны, что без русскоязычного населения у страны нет будущего, после чего его выгнали из зала. Позже его слова поддержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, похвалив за ясное послание «махровым русофобам».