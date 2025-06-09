В Латвии возбудили дело против депутата Росликова за высказывания на русском

В Латвии возбудили уголовное дело против депутата Алексея Росликова из-за его высказываний на русском языке в парламенте. Об сообщает Служба государственной безопасности.

Трансляция выступления Алексея Росликова. Видео © LTV

«Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова», — указано на сайте СГБ.

Депутата подозревают в «оказании поддержки государству-агрессору России в его действиях против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни».