Лавров призвал жёстко бороться с переписыванием истории в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость решительно противостоять попыткам Прибалтики, Польши и других стран ЕС переписывать историю. Соответствующее заявление он в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта»

«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС. Это тенденция, с которой необходимо очень жёстко бороться», — сказал он.