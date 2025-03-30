Лавров призвал жёстко бороться с переписыванием истории в ЕС
Лавров: С переписыванием истории Прибалтикой и Польшей нужно жёстко бороться
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость решительно противостоять попыткам Прибалтики, Польши и других стран ЕС переписывать историю. Соответствующее заявление он в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта»
«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС. Это тенденция, с которой необходимо очень жёстко бороться», — сказал он.
Ранее глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила напомнить президенту Франции Эмманюэлю Макрону о Смоленском сражении, произошедшем в 1812 году. Она подчеркнула, что ему стоит ознакомиться с историей этой битвы.
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