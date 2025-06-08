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8 июня, 13:33

Литва требует запретить банкам России доступ к SWIFT

Президент Литвы Науседа призвал Запад отключить все банки России от SWIFT

Обложка © freepik / pch.vector

Обложка © freepik / pch.vector

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Запад должен озадачиться принятием жёстких антироссийских санкций, в том числе отключить банки РФ от системы SWIFT. По его мнению, западные ограничения в отношении Москвы работают плохо, поэтому Кремль не испытывает страха перед очередным санкционным пакетом.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. <...> Российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT. <...> Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения», рассказал Науседа в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, также следует объявить санкции в отношении таких энергетических компаний, как Nord Stream AG и «Газпром». Литовский политик уверен, что только тогда Россия станет лояльнее к требованиям со стороны ЕС.

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Напомним, руководство ЕС ведёт переговоры со странами-участницами о введении дополнительных экономических санкций против Москвы. Среди обсуждаемых предложений — добавление до 20 банковских организаций в список тех, кому запрещены транзакции, а также импортно-экспортные ограничения на общую сумму в 2,5 миллиарда евро. В Госдуме сообщили, что ЕС совсем потерял рассудок и занимается контрпродуктивными мерами, тогда как США встали на другой путь.

Татьяна Миссуми
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