Литва требует запретить банкам России доступ к SWIFT

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Запад должен озадачиться принятием жёстких антироссийских санкций, в том числе отключить банки РФ от системы SWIFT. По его мнению, западные ограничения в отношении Москвы работают плохо, поэтому Кремль не испытывает страха перед очередным санкционным пакетом.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. <...> Российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT. <...> Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения», — рассказал Науседа в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, также следует объявить санкции в отношении таких энергетических компаний, как Nord Stream AG и «Газпром». Литовский политик уверен, что только тогда Россия станет лояльнее к требованиям со стороны ЕС.