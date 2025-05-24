Евросоюз хочет отключить десятки российских банков от SWIFT

Европейская комиссия обсуждает с государствами-членами новые санкции против России, включая расширение списка банков, подпадающих под запрет на транзакции (до 20 организаций), и торговые ограничения на сумму 2,5 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что сроки введения ограничений пока не определены. Для принятия санкций необходимо единогласное одобрение всех стран-членов, и предложенные меры могут претерпеть изменения до официального утверждения. В рамках нового пакета рассматривается расширение списка банков, подпадающих под запрет на транзакции (примерно на два десятка), а также торговые ограничения на сумму около 2,5 миллиардов евро, направленные на снижение доходов России и ограничение доступа к технологиям, необходимым для производства вооружений. Также планируется предложить снижение потолка цен на российскую нефть в рамках G7 до 45 долларов за баррель, что потребует согласования с США.

Предыдущие попытки договориться о снижении лимита на встрече министров финансов G7 не увенчались успехом. Эти обсуждения происходят на фоне призывов к мирным переговорам между Москвой и Киевом, а также сохранения в силе санкций, введённых администрацией Джо Байдена.