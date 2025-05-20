Каллас: Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный, в том числе против 200 танкеров», — написала Каллас в соцсети X.