Каллас: Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России
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Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный, в том числе против 200 танкеров», — написала Каллас в соцсети X.
Она добавила, что разработка нового пакета уже началась.
Напомним, 14 мая послы стран Европейского союза достигли соглашения о введении 17-го пакета санкций против России. В нём, в частности, введены ограничения на 189 танкеров, которые ходят под различными флагами и используются для перевозки российской нефти. Экономист в разговоре с Life.ru предсказал реакцию рубля на 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. Эксперт отметил, что очередные ограничения не несут ничего нового. Тем временем в ЕС разрабатывают уже 18-й пакет.