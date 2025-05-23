В Европейском союзе разгорается скандал вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, в европейских политических кругах всерьёз обсуждается возможность введения против неё санкций за сокрытие документов, связанных с закупками вакцин против CoViD-19 в период с 2021 по 2023 год.

Политолог Александр Рар отмечает, что у главы Еврокомиссии накопилось множество политических противников в структурах ЕС, и нынешний скандал может стать для них поводом требовать её отставки.