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Регион
23 мая, 04:49

В ЕС предлагают ввести санкции против фон дер Ляйен за сокрытие данных о вакцинах

BZ: Глава ЕК фон дер Ляйен заслуживает санкций за махинации с вакциной

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Европейском союзе разгорается скандал вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, в европейских политических кругах всерьёз обсуждается возможность введения против неё санкций за сокрытие документов, связанных с закупками вакцин против CoViD-19 в период с 2021 по 2023 год.

Политолог Александр Рар отмечает, что у главы Еврокомиссии накопилось множество политических противников в структурах ЕС, и нынешний скандал может стать для них поводом требовать её отставки.

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Напомним, 14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен виновной в нарушении принципов прозрачности, за сокрытие от общественности ключевых деталей многомиллиардных контрактов на поставки вакцин. По мнению журналистов, эти документы могли бы пролить свет на возможные коррупционные схемы.

Артём Гапоненко
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