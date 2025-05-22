«Смертный приговор»: Во Франции думают о выходе из ЕС из-за войны фон дер Ляйен с Россией
Политик Филиппо предрёк ЕС крах промышленности из-за санкций фон дер Ляйен
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Рвение, с которым глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится вводить всё больше и больше санкций против России, говорит, что европейская экономика окончательно разбита. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать «окончательное разрушение» газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — отметил он.
Филиппо считает, что, утвердив этот пакет рестрикций, Европа подпишет «смертный приговор» промышленности европейских стран. В связи с этим он призвал Францию как можно скорее покинуть Евросоюз, который стал «дурдомом». Глава ЕК стремится развязать войну с Россией и сжечь все мосты, которые до сих пор каким-то образом связывают РФ и Европу, заключил он.
Если посмотреть на всё, что говорит и делает Урсула фон дер Ляйен, может сложиться впечатление, что она, являясь чиновником ЕС, отстаивает интересы Украины во время для самой Европы. К примеру, она вновь пыталась форсировать вступление Киева в союз, что в Венгрии лаконично назвали позором. А поскольку глава ЕК продолжает уверенно пилить ветку, на которой сидит весь Евросоюз, в Брюсселе заговорили о её увольнении. В то же время она продолжает требовать вводить новые санкции против России, хотя предыдущие 17 пакетов не дали вообще никакого положительного для Европы результата.