Рвение, с которым глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится вводить всё больше и больше санкций против России, говорит, что европейская экономика окончательно разбита. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать «окончательное разрушение» газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — отметил он.

Филиппо считает, что, утвердив этот пакет рестрикций, Европа подпишет «смертный приговор» промышленности европейских стран. В связи с этим он призвал Францию как можно скорее покинуть Евросоюз, который стал «дурдомом». Глава ЕК стремится развязать войну с Россией и сжечь все мосты, которые до сих пор каким-то образом связывают РФ и Европу, заключил он.