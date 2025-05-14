Суд ЕС вынес вердикт по делу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Европейский суд вынес решение, согласно которому председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана виновной в нарушении правил прозрачности. Суд установил, что она неправомерно скрыла переписку с руководством Pfizer, касающуюся многомиллиардных контрактов на закупку вакцин от CoViD-19, сообщает Euroactiv со ссылкой на судебное решение.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — говорится в постановлении.

Такое решение, вызванное расследованием по обвинениям в коррупции, ставит под сомнение дальнейшее пребывание фон дер Ляйен на посту главы ЕК. Суд признал обоснованным отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой, касающейся продления контракта на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины общей стоимостью 35 миллиардов евро.

Газета The New York Times обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в непрозрачности переговоров о закупке вакцин против CoViD-19. По данным издания, в период пандемии она лично переписывалась с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла, обсуждая условия контрактов на поставку вакцин для Евросоюза общей стоимостью более 30 миллиардов евро. Отказ фон дер Ляйен предоставить журналистам доступ к этим SMS-сообщениям вызвал вопросы об открытости процесса заключения сделки.