«Сошли с ума»: В Совфеде раскритиковали идею ЕС отключить банки РФ от SWIFT
Джабаров назвал ханжеством намерение ЕС отключить российские банки от SWIFT
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По мнению первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Евросоюз окончательно утратил рассудок. Сенатор сослался на информацию о том, что ЕС изучает возможность отсоединения более 20 банков от глобальной платёжной системы SWIFT в контексте новых ограничительных мер против России.
В беседе с RT Джабаров заявил, что эскалация напряжённости в Европе приведёт к переосмыслению европейской политики. Он уверен, что европейские страны осознают контрпродуктивность попыток изоляции России, особенно в условиях, когда даже США отходят от этой стратегии. По словам сенатора, такие меры наносят ущерб в первую очередь самим европейцам.
Представитель Совета Федерации назвал подобные намерения ЕС «настоящим ханжеством». Сенатор также добавил, что вместе с разговорами об отключении России от платёжных систем представители европейских стран «обходными путями» наращивают объёмы закупок газа и нефти у российской стороны.
«Это же самое настоящее ханжество. С одной стороны, говорят, что с Россией надо рвать, а с другой стороны — тихонечко, чтобы никто не слышал и не видел, будем продолжать с ней экономические связи», — подчеркнул Джабаров.
Ранее стало известно, что Брюссель активно ведёт переговоры со странами-участницами ЕС о введении дополнительных экономических санкций против Москвы. Среди обсуждаемых предложений — добавление до 20 банковских организаций в список тех, кому запрещены транзакции, а также импортно-экспортные ограничения на общую сумму в 2,5 миллиарда евро.