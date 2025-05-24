По мнению первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Евросоюз окончательно утратил рассудок. Сенатор сослался на информацию о том, что ЕС изучает возможность отсоединения более 20 банков от глобальной платёжной системы SWIFT в контексте новых ограничительных мер против России.

В беседе с RT Джабаров заявил, что эскалация напряжённости в Европе приведёт к переосмыслению европейской политики. Он уверен, что европейские страны осознают контрпродуктивность попыток изоляции России, особенно в условиях, когда даже США отходят от этой стратегии. По словам сенатора, такие меры наносят ущерб в первую очередь самим европейцам.

Представитель Совета Федерации назвал подобные намерения ЕС «настоящим ханжеством». Сенатор также добавил, что вместе с разговорами об отключении России от платёжных систем представители европейских стран «обходными путями» наращивают объёмы закупок газа и нефти у российской стороны.

«Это же самое настоящее ханжество. С одной стороны, говорят, что с Россией надо рвать, а с другой стороны — тихонечко, чтобы никто не слышал и не видел, будем продолжать с ней экономические связи», — подчеркнул Джабаров.