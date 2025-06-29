Макрон на саммите НАТО обсуждал с Зеленским производство БПЛА Renault на Украине
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © X / Emmanuel Macron
На саммите НАТО в Гааге президент Франции Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждали перспективы создания совместного производства беспилотников. Как выяснилось, речь идёт о потенциальном участии французского автогиганта Renault в организации выпуска БПЛА на украинской территории.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил эти планы в эфире LCI, сославшись на более ранние заявления министра обороны Себастьена Лекорню.
Примечательно, что сам Лекорню в первоначальном заявлении не называл конкретного производителя. Позднее радио France Info сообщило о причастности Renault к этим планам, однако в компании пока официально не подтвердили эту информацию.
Напомним, на саммите НАТО в Гааге произошёл очередной курьёз с участием президента Франции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перехватил инициативу во время рукопожатия с Макроном и заставил своего французского коллегу чувствовать себя неловко на публике. По словам эксперта, таким образом президент Турции показывал своё превосходство.