Макрон на саммите НАТО обсуждал с Зеленским производство БПЛА Renault на Украине

На саммите НАТО в Гааге президент Франции Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждали перспективы создания совместного производства беспилотников. Как выяснилось, речь идёт о потенциальном участии французского автогиганта Renault в организации выпуска БПЛА на украинской территории.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил эти планы в эфире LCI, сославшись на более ранние заявления министра обороны Себастьена Лекорню.