Пушков назвал героя из Дании, опередившего Макрона в борьбе за глупость года

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава Арктического командования Дании Серен Андерсен стал претендентом на глупость года, поскольку высказал опасения относительно присутствия России в Гренландии.

Андерсен признался, что Копенгаген не боится планов США по Гренландии, но выражает беспокойство по поводу активности Москвы в этом регионе. Генерал отметил, что королевство усиливает оборону острова в условиях нестабильной международной обстановки, чтобы быть готовым к возможным изменениям в поведении РФ.

Пушков отметил, что ранее на это звание претендовал президент Франции Эмманюэль Макрон с его заявлениями о «русских у ворот Парижа». Однако датский генерал теперь «догнал и перегнал» Макрона. Сенатор указал на абсурдность опасений Андерсена: «Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за «русских в Гренландии» покой он уже потерял».