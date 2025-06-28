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Регион
28 июня, 02:16

Пушков назвал героя из Дании, опередившего Макрона в борьбе за глупость года

Пушков: Датский генерал претендует на глупость года из-за страха РФ в Гренландии

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / alexey_pushkov

Алексей Пушков. Обложка © Telegram / alexey_pushkov

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава Арктического командования Дании Серен Андерсен стал претендентом на глупость года, поскольку высказал опасения относительно присутствия России в Гренландии.

Андерсен признался, что Копенгаген не боится планов США по Гренландии, но выражает беспокойство по поводу активности Москвы в этом регионе. Генерал отметил, что королевство усиливает оборону острова в условиях нестабильной международной обстановки, чтобы быть готовым к возможным изменениям в поведении РФ.

Пушков отметил, что ранее на это звание претендовал президент Франции Эмманюэль Макрон с его заявлениями о «русских у ворот Парижа». Однако датский генерал теперь «догнал и перегнал» Макрона. Сенатор указал на абсурдность опасений Андерсена: «Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за «русских в Гренландии» покой он уже потерял».

Трамп выразил полную уверенность в том, что Гренландия станет частью США
Трамп выразил полную уверенность в том, что Гренландия станет частью США

Ранее Life.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение присоединить Гренландию к США. Глава Белого дома уверен, что это необходимый шаг для обеспечения международной безопасности.

Юния Ларсон
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