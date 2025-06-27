«Будешь мне подчиняться»: Эксперт оценил «вальс» Эрдогана с Макроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз показал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону своё превосходство с помощью затяжного рукопожатия. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.

Второе необычное рукопожатие Эрдогана и Макрона. Видео © ertugrulberktas

Эксперт пояснил, что в данной ситуации можно наблюдать противостояние двух ярких личностей: с одной стороны авторитарного Эрдогана с жёстким эпилептоидным психотипом, чьё поведение демонстрирует стремление к всеобъемлющему контролю и подтверждению влияния, подкреплённому амбициозными планами по возрождению величия Османской империи. С другой стороны мы видим Макрона, обладающего демонстративным и эмоциональным характером и истероидным психотипом. Примечательно, что в этом конкретном взаимодействии именно Эрдоган проявляет большую эмоциональную устойчивость.

Через все вот эти хитрые вещи, через все разные рукопожатия, через то, кто первым положит руку сверху, кто первым перетянет на свою сторону, идут такие невербальные баталии. То есть словами они говорят друг другу хорошие вещи, а невербально показывают, кто здесь сильнее. Через вот это давление Эрдоган всегда хочет показать превосходство. Илья Анищенко Профайлер

Как отметил наш собеседник, Эрдоган постоянно стремится невербально продемонстрировать свою силу, однако Макрон не был готов к подобному, что заметно по его эмоциям. Анищенко предположил, что французский лидер побаивается турецкого визави.

«На четвёртой секунде Макрон так на него смотрит — именно здесь заметен страх и беспокойство: растягиваются губы в стороны, брови приподнимаются. Макрон смотрит на Эрдогана снизу вверх, видна его тревога. Заметно, что Эрдоган сильно сжал ему руку, чтобы показать свою силу», — пояснил профайлер.

Дальше можно заметить, что Макрону очень неприятна ситуация и такой продолжительный физический контакт, он поджимает губы и пытается положить свою руку поверх руки Эрдогана, но у него не получается. Заметен очень сильный стресс, отмечает эксперт.

Турецкий президент — полная противоположность, он улыбается и доволен своим поведением. Он подтаскивает Макрона к себе за руку, тем самым как бы затягивая его на свою территорию, и демонстрирует доминацию. А потом приходит к выводу, что его «жертва» не там стоит, искренне удивляется этому обстоятельству и находит простое решение — переместить Макрона. Получилось что-то отдалённо похожее на вальс, считает Анищенко.

Эрдоган сильнее физически — это видно по тому, что он положил руку сверху, в очередной раз подтвердив доминацию. Он спокойно улыбается французскому коллеге пока тот закрывает глаза, поджимает губы и продолжает испытывать стресс, который не спрятать за напускной уверенностью.