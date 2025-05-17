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Регион
17 мая, 11:31

Эрдоган агрессивно схватил Макрона за палец при лидерах ЕС. Почему началась мини-битва

Эрдоган схватил Макрона за палец за попытку похлопать его по плечу в Албании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества в Албании внезапно ухватил за палец французского коллегу Эмманюэля Макрона, долго держал, после чего сказал политику пару слов и отпустил. Инцидент вызвал неподдельный интерес у участников мероприятия и журналистов.

Эрдоган схватил за палец Макрона. Видео © IHA

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», написал в соцсети X турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу.

Как позже рассказали очевидцы, Эрдогану не понравилась фамильярность Макрона по отношению к нему – то пытался похлопать его по плечу. Поэтому турецкий лидер устроил «смертельный захват» французскому политику и показал ему, где его место. Макрон всё это время обескураженно стоял, не пытаясь сопротивляться, а когда его палец отпустили, наигранно улыбнулся публике и сделал вид, что всё произошедшее в порядке вещей.

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Напомним, Макрону, которого не позвали на переговоры в Стамбул, пришлось возмущаться позицией РФ из Албании, где проходил саммит Европейского политического сообщества. Он назвал неприемлемой позицию России по прекращению огня в украинском конфликте и поддержал Киев.

Обложка ©

IHA

Татьяна Миссуми
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