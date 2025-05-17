Эрдоган агрессивно схватил Макрона за палец при лидерах ЕС. Почему началась мини-битва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества в Албании внезапно ухватил за палец французского коллегу Эмманюэля Макрона, долго держал, после чего сказал политику пару слов и отпустил. Инцидент вызвал неподдельный интерес у участников мероприятия и журналистов.

Эрдоган схватил за палец Макрона. Видео © IHA

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера», — написал в соцсети X турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу.

Как позже рассказали очевидцы, Эрдогану не понравилась фамильярность Макрона по отношению к нему – то пытался похлопать его по плечу. Поэтому турецкий лидер устроил «смертельный захват» французскому политику и показал ему, где его место. Макрон всё это время обескураженно стоял, не пытаясь сопротивляться, а когда его палец отпустили, наигранно улыбнулся публике и сделал вид, что всё произошедшее в порядке вещей.