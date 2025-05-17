Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:07

«Как маленький мальчик!» Французам стало стыдно за Макрона, палец которого «сцапал» Эрдоган

Политик Филиппо: Макрон оказался унижен, попытавшись умничать с Эрдоганом

Палец Эмманюэля Макрона в цепкой хватке Реджепа Эрдогана. Обложка © ТАСС/АР/Leon Neal

Палец Эмманюэля Макрона в цепкой хватке Реджепа Эрдогана. Обложка © ТАСС/АР/Leon Neal

Президент Франции Эмманюэль Макрон унизил сам себя, попытавшись похлопать по плечу главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который внезапно схватил его за палец и не отпускал несколько секунд. Так любопытную ситуацию в албанской Тиране, где проводился саммит Европейского политического сообщества, прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в соцсети X.

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен! <...> Макрон оказался как маленький мальчик перед камерами! Макрон — это беда!» — говорится в публикации.

Трём идиотам неуютно: Во Франции объяснили смущение Макрона «в разгар ночной посиделки»
Трём идиотам неуютно: Во Франции объяснили смущение Макрона «в разгар ночной посиделки»

Напомним, что произошло: сегодня на саммите в Албании можно было наблюдать занятную картину — Эрдоган ухватил Макрона за палец и держал его достаточно долго, чтобы ситуация стала некомфортной. Очевидцы события пояснили, что французский лидер сам нарвался на этот захват благодаря чересчур панибратскому поведению. Турецкая пресса считает, что Макрон проявил слабость.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar