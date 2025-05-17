«Как маленький мальчик!» Французам стало стыдно за Макрона, палец которого «сцапал» Эрдоган
Политик Филиппо: Макрон оказался унижен, попытавшись умничать с Эрдоганом
Палец Эмманюэля Макрона в цепкой хватке Реджепа Эрдогана. Обложка © ТАСС/АР/Leon Neal
Президент Франции Эмманюэль Макрон унизил сам себя, попытавшись похлопать по плечу главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который внезапно схватил его за палец и не отпускал несколько секунд. Так любопытную ситуацию в албанской Тиране, где проводился саммит Европейского политического сообщества, прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в соцсети X.
«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен! <...> Макрон оказался как маленький мальчик перед камерами! Макрон — это беда!» — говорится в публикации.
Напомним, что произошло: сегодня на саммите в Албании можно было наблюдать занятную картину — Эрдоган ухватил Макрона за палец и держал его достаточно долго, чтобы ситуация стала некомфортной. Очевидцы события пояснили, что французский лидер сам нарвался на этот захват благодаря чересчур панибратскому поведению. Турецкая пресса считает, что Макрон проявил слабость.