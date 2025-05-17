«Как маленький мальчик!» Французам стало стыдно за Макрона, палец которого «сцапал» Эрдоган

Президент Франции Эмманюэль Макрон унизил сам себя, попытавшись похлопать по плечу главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который внезапно схватил его за палец и не отпускал несколько секунд. Так любопытную ситуацию в албанской Тиране, где проводился саммит Европейского политического сообщества, прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в соцсети X.