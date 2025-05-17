В Турции объяснили, зачем Эрдоган схватил Макрона за палец

Турецкие средства массовой информации, включая издание Yeni Safak и новостной портал TRT Haber, расценили поведение французского лидера во время встречи с турецким коллегой как проявление слабости.

На саммите Европейского политического сообщества в Албании произошёл любопытный эпизод: Эмманюэль Макрон, подойдя к сидящему Эрдогану, попытался положить руку на его кисть. Однако турецкий президент неожиданно освободил свою руку и перехватил инициативу, схватив палец французского коллеги. Сохраняя улыбку, он держал Макрона в таком положении несколько секунд. Эти кадры быстро разошлись по соцсетям.

Турецкие журналисты интерпретировали данный жест как явный провал попытки Макрона добиться психологического превосходства. Yeni Safak привела мнение одного из сетевых комментаторов, сравнившего ситуацию с «разбившимся о скалу кораблём». TRT Haber в свою очередь иронично окрестил этот эпизод «президентским армрестлингом».