В Турции объяснили, зачем Эрдоган схватил Макрона за палец
Yeni Safak: Макрон не добился психологического превосходства над Эрдоганом
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Турецкие средства массовой информации, включая издание Yeni Safak и новостной портал TRT Haber, расценили поведение французского лидера во время встречи с турецким коллегой как проявление слабости.
На саммите Европейского политического сообщества в Албании произошёл любопытный эпизод: Эмманюэль Макрон, подойдя к сидящему Эрдогану, попытался положить руку на его кисть. Однако турецкий президент неожиданно освободил свою руку и перехватил инициативу, схватив палец французского коллеги. Сохраняя улыбку, он держал Макрона в таком положении несколько секунд. Эти кадры быстро разошлись по соцсетям.
Турецкие журналисты интерпретировали данный жест как явный провал попытки Макрона добиться психологического превосходства. Yeni Safak привела мнение одного из сетевых комментаторов, сравнившего ситуацию с «разбившимся о скалу кораблём». TRT Haber в свою очередь иронично окрестил этот эпизод «президентским армрестлингом».
Напомним, на саммите в Албании разыгралась необычная сцена: Эрдоган демонстративно схватил Макрона за палец и удерживал его, явно давая понять своё неодобрение. Как пояснили свидетели, турецкий президент таким образом отреагировал на попытки французского коллеги вести себя с ним слишком панибратски.