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11 мая, 14:12

Трём идиотам неуютно: Во Франции объяснили смущение Макрона «в разгар ночной посиделки»

Политик Филиппо: Журналисты застали Макрона врасплох во время ночной посиделки

Обложка © Х / Intoleranter

Обложка © Х / Intoleranter

Журналисты застали врасплох президента Франции Эмманюэля Макрона во время его ночных посиделок с британским премьером Киром Стармером и германским канцлером Фридрихом Мерцем. Так опубликованный сегодня неоднозначный видеоролик с тремя политиками прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки»,написал он.

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Напомним, сегодня в Сети появилось видео, после которого Эмманюэля Макрона и Фридрих Мерца заподозрили в употреблении кокаина. В опубликованном ролике можно увидеть, как глава Франции прячет от внезапно заявившихся журналистов какой-то бумажный свёрток, а немецкий канцлер накрывает рукой необычную ложечку. С ними находится британский премьер, который ничего подозрительного не делает, но выглядит как тот самый мальчик, убеждающий маму, что это «другие ребята курили, а он рядом стоял». В целом, похоже, что всем троим очень неловко. Ситуацию прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что употребление наркотиков уже довольно давно стало нормой для европейских политиков.

Юрий Лысенко
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