Трём идиотам неуютно: Во Франции объяснили смущение Макрона «в разгар ночной посиделки»

Напомним, сегодня в Сети появилось видео, после которого Эмманюэля Макрона и Фридрих Мерца заподозрили в употреблении кокаина. В опубликованном ролике можно увидеть, как глава Франции прячет от внезапно заявившихся журналистов какой-то бумажный свёрток, а немецкий канцлер накрывает рукой необычную ложечку. С ними находится британский премьер, который ничего подозрительного не делает, но выглядит как тот самый мальчик, убеждающий маму, что это «другие ребята курили, а он рядом стоял». В целом, похоже, что всем троим очень неловко. Ситуацию прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что употребление наркотиков уже довольно давно стало нормой для европейских политиков.