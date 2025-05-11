«Истероиды в политике»: Профайлер в беседе с Life.ru объяснил отношения Макрона и Зеленского

Макрон в своём стиле. Как минимум, он отлично манипулирует Зеленским, потому что оба являются обладателями истероидного психотипа, для которого эмоциональная вовлечённость очень важна. И здесь Зеленский очень рад, что его обнимает президент Франции, поддерживает. Для него это является очень важным подспорьем продолжать делать то, что они делают. В данном случае личное важнее, чем стратегическое будущее.

«То есть, вот приехал президент Франции, меня подбодрил, поцеловал. И Макрон этим успешно пользуется, чтобы через вот такие личные отношения иметь давление на Зеленского. Якобы у нас замечательные такие отношения, классные, я тебя поддерживаю, продолжай делать так, как нам надо. Так как они оба истероиды нарциссического психотипа, они, естественно, делают это на публику красиво, широко улыбаясь, чтобы всё это засняли, увидели, чтобы все на это посмотрели. Вот такие они — истероиды в политике. Должно быть всё публично, красиво, ярко, напоказ, что у нас тут всё замечательно, всё хорошо», — добавил наш собеседник.