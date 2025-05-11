«Истероиды в политике»: Профайлер в беседе с Life.ru объяснил отношения Макрона и Зеленского
Профайлер Анищенко: Макрон использует объятия как способ подчинить Зеленского
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © X / Emmanuel Macron
Президент Франции Эмманюэль Макрон использует демонстративную поддержку Владимира Зеленского, включающую публичные долгие объятия и поцелуи, как инструмент манипуляции главой киевского режима. Об этом Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.
Макрон в своём стиле. Как минимум, он отлично манипулирует Зеленским, потому что оба являются обладателями истероидного психотипа, для которого эмоциональная вовлечённость очень важна. И здесь Зеленский очень рад, что его обнимает президент Франции, поддерживает. Для него это является очень важным подспорьем продолжать делать то, что они делают. В данном случае личное важнее, чем стратегическое будущее.
«То есть, вот приехал президент Франции, меня подбодрил, поцеловал. И Макрон этим успешно пользуется, чтобы через вот такие личные отношения иметь давление на Зеленского. Якобы у нас замечательные такие отношения, классные, я тебя поддерживаю, продолжай делать так, как нам надо. Так как они оба истероиды нарциссического психотипа, они, естественно, делают это на публику красиво, широко улыбаясь, чтобы всё это засняли, увидели, чтобы все на это посмотрели. Вот такие они — истероиды в политике. Должно быть всё публично, красиво, ярко, напоказ, что у нас тут всё замечательно, всё хорошо», — добавил наш собеседник.
Эксперт пояснил, что такие жесты нужны Макрону и Зеленскому в качестве противовеса к действиям президента России Владимира Путина на Параде Победы, где российский лидер ни с кем не целовался. Главы Франции и киевского режима специально показывают эмоции на публику, тогда как то, о чём они на самом деле думают, совершенно неважно. Анищенко напомнил, что Макрон ни с кем не обнимается так часто, как с Зеленским, что это похоже на способ манипуляции — «я показываю, какие мы близкие друзья, а ты продолжаешь проводить политику в интересах Запада, даже если она приведёт к краху Украины».
Здесь объятия — это главенствующая позиция со стороны Макрона. Он обнимает, даже за шею хватает, а Зеленский уже позволяет себя обнимать со слабой позиции. Ему приходится подчиняться всему тому, что говорит и делает француз. Он прямо его зажимает. Ну, а в поцелуе я ничего такого не вижу. Это как элемент эмоциональной поддержки и элемент эмоционального манипулирования.