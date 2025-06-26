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26 июня, 14:22

Урок доминирования №2: Эрдоган снова показал Макрону, кто здесь босс

Рукопожатие Эрдогана и Макрона вновь стало предметом обсуждения на саммите НАТО

На полях саммита НАТО в Гааге произошёл очередной эпизод жёсткой дипломатии с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Во время совместной фотосессии турецкий лидер буквально заборол Макрона мощным рукопожатием, не оставив тому шансов сохранить привычную улыбку перед камерами.

Жёсткое рукопожатие между Эрдоганом и Макроном стало новым эпизодом их дипломатического противостояния. Видео © x.com/ertugrulberktas

На видео с места события видно, как Эрдоган с силой сжал руку президента Франции и начал активно вращать его корпус, как бы подчёркивая своё превосходство в кадре. Макрон, попытавшийся было удержать равновесие, явно не ожидал такого напора.

Это уже вторая «рукопожатная схватка» между лидерами. Ранее, на одном из международных мероприятий, Макрон первым протянул руку турецкому лидеру и положил ладонь сверху, но Эрдоган жёстко перехватил инициативу, сжав палец француза и не давая вырваться.

В Турции обсуждают двусмысленный жест Эрдогана, державшего палец Макрона
В Турции обсуждают двусмысленный жест Эрдогана, державшего палец Макрона

Пользователи соцсетей уже прозвали происходящее «уроком геополитической доминации» в исполнении Анкары. Комментаторы отмечают, что подобные сигналы не случаются случайно: Эрдоган не просто здоровается — он демонстрирует, кто в этом кадре альфа.

Обложка © x.com/ertugrulberktas

Марина Фещенко
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