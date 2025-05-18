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Регион
17 мая, 21:53

В Турции обсуждают двусмысленный жест Эрдогана, державшего палец Макрона

Журналист Хаскологлу обратил внимание, как Эрдоган не отпускал палец Макрона

Эрдоган и Макрон. Обложка © IHA

Эрдоган и Макрон. Обложка © IHA

Турецкие СМИ продолжают активно обсуждать инцидент между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Франции Эмманюэлем Макроном в Албании. На этот раз журналист Ибрагим Хаскологлу в своей публикации на платформе X отметил, что во время саммита Европейского политического сообщества, Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал.

«После того как Макрон положил свою руку на руку Эрдогана, президент Турции не отпустил палец французского лидера»,отметил Хаскологлу.

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Напомним, странный случай произошёл в албанской столице Тиране во время встречи европейских лидеров. Макрон подошёл к Эрдогану, который сидел за столом, и положил свою ладонь на его руку. Хотя содержание их беседы не было слышно, наблюдателям бросилось в глаза, как Эрдоган держит коллегу за палец, в то время как Макрон пытается освободить свою руку. Турецкие СМИ расценили такое поведение французского президента как признак слабости.

Лия Мурадьян
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