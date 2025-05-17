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17 мая, 18:57

На Западе озадачены казусом на встрече Макрона с Эрдоганом

Дизен: Макрона озадачил жест Эрдогана с пальцем на встрече в Албании

Эрдоган держит Макрона. Обложка © ТАСС/АР/Leon Neal

Эрдоган держит Макрона. Обложка © ТАСС/АР/Leon Neal

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с неожиданностью из-за жеста своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Об этом в соцсетях сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее»,написал он.

Встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре спустя 3 часа
Встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре спустя 3 часа

Напомним, случай с Макроном и Эрдоганом произошёл во время встречи Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране. Макрон подошёл к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на его руку. Содержание беседы не слышно, но видно, как турецкий лидер держит коллегу за палец, а тот пытается высвободить руку. Турецкие СМИ расценили поведение французского президента как проявление слабости.

Лия Мурадьян
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