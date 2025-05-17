На Западе озадачены казусом на встрече Макрона с Эрдоганом

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с неожиданностью из-за жеста своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Об этом в соцсетях сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее», — написал он.

Напомним, случай с Макроном и Эрдоганом произошёл во время встречи Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране. Макрон подошёл к сидящему за столом Эрдогану и положил свою ладонь на его руку. Содержание беседы не слышно, но видно, как турецкий лидер держит коллегу за палец, а тот пытается высвободить руку. Турецкие СМИ расценили поведение французского президента как проявление слабости.