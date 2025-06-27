Во Франции высмеяли Макрона за неловкое рукопожатие с Эрдоганом

Политик Флориан Филиппо заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова посмеялся над лидером Франции Эмманюэлем Макроном на саммите НАТО. Он сказал, что Эрдоган заставил Макрона вертеться, как юла, когда они пожали друг другу руки. На разлетевшихся в Сети кадрах видно, как первый жмёт руку второму, а затем резко толкает его ближе к французскому флагу.

Филиппо написал в соцсетях, что Эрдоган снова унизил Макрона, и заметил, что тот при этом сделал странное лицо. Политик задался вопросом, почему все хотят подковыркнуть французского лидера, утверждая, что это связано с его лживостью и эгоизмом.

«Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину! Почему все чувствуют необходимость его унизить? Потому что чувствуется его лживость, эгоцентризм, мизерность: он не соответствует уровню!» — написал Филиппо в соцсети X.

Напомним, на саммите НАТО в Гааге произошёл очередной курьёз с участием президентов Турции и Франции. Турецкий лидер буквально перехватил инициативу во время рукопожатия, вновь заставив своего французского коллегу чувствовать себя неловко на публике. Их необычное взаимодействие впервые привлекло внимание в середине мая на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Тогда Макрон попытался дружески похлопать Эрдогана по плечу, но тот ответил неожиданным манёвром, крепко схватив француза за мизинец и долго удерживая его руку.