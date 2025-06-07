Французская автокомпания собралась производить дроны на Украине
Лекорню: Автопроизводитель Франции наладит выпуск БПЛА на Украине
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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню раскрыл информацию о создании производства беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Инициатива принадлежит крупному автомобилестроительному предприятию, которое будет работать совместно с французским военно-промышленным концерном. Об этом Лекорню сообщил в интервью LCI.
«Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнёрство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — сказал министр.
Проект, по мнению Лекорню, выгоден обеим сторонам. Помимо помощи Украине, инициатива обеспечит французским военным постоянное тактическое и оперативное обучение в условиях реального конфликта, совершенствуя их навыки в радиоэлектронной борьбе, разведке и дистанционных операциях.
Ранее сообщалось, что поставки немецких ракет Taurus Украине создают риск прямого участия Германии в конфликте с Россией. Такой расклад способен резко обострить текущую ситуацию, приближая угрозу развязывания третьей мировой войны.