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Регион
7 июня, 12:08

Французская автокомпания собралась производить дроны на Украине

Лекорню: Автопроизводитель Франции наладит выпуск БПЛА на Украине

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню раскрыл информацию о создании производства беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Инициатива принадлежит крупному автомобилестроительному предприятию, которое будет работать совместно с французским военно-промышленным концерном. Об этом Лекорню сообщил в интервью LCI.

«Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнёрство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — сказал министр.

Проект, по мнению Лекорню, выгоден обеим сторонам. Помимо помощи Украине, инициатива обеспечит французским военным постоянное тактическое и оперативное обучение в условиях реального конфликта, совершенствуя их навыки в радиоэлектронной борьбе, разведке и дистанционных операциях.

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Ранее сообщалось, что поставки немецких ракет Taurus Украине создают риск прямого участия Германии в конфликте с Россией. Такой расклад способен резко обострить текущую ситуацию, приближая угрозу развязывания третьей мировой войны.

Ольга Сливченко
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