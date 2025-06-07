Французская автокомпания собралась производить дроны на Украине

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню раскрыл информацию о создании производства беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. Инициатива принадлежит крупному автомобилестроительному предприятию, которое будет работать совместно с французским военно-промышленным концерном. Об этом Лекорню сообщил в интервью LCI .

«Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнёрство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель... я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — сказал министр.