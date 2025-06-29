Сотни человек вышли на митинг в Париже против новых поставок оружия Украине

В Париже состоялась демонстрация, организованная Флорианом Филиппо, лидером партии «Патриоты». Несколько сотен протестующих требовали мирного урегулирования украинского конфликта и прекращения западной военной помощи Киеву.

Протесты в центре Парижа против поставок оружия Украине. Видео © X / DBP_LPatriotes

Основными требованиями протестующих были прекращение поставок оружия Украине, выход Франции из НАТО и отставка действующего французского президента Эмманюэля Макрона. Вышедшие на улицу участники движения скандировали лозунги о нежелании умирать за Украину с плакатами «За мир».