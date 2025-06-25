Ветераны ВСУ и родные пленных вышли на Майдан в Киеве с требованиями к властям
В центре Киева начались массовые протесты против коррупции с участием бойцов ВСУ
В центре Киева около тысячи человек вышли на центральную площадь города с акцией протеста против коррупции. Большую часть собравшихся составили военные, а также родственники погибших и пленных ВСУшников.
Протест украинских военных в центре Киева. Видео © Telegram / Украина.ру
Митингующие выразили острое недовольство бездействием властей в борьбе с коррупцией, недостаточной поддержкой ветеранов-инвалидов и отсутствием прогресса в освобождении украинских военнопленных из российского плена. Они требовали немедленных и решительных мер.
Хотя протесты в центре Киева происходят регулярно, этот митинг стал самым массовым за последнее время. Присутствие большого числа военных в рядах протестующих стало серьезным сигналом для киевской власти, указывающим на растущее недовольство в армии.
Кстати, на днях в центре Киева прошёл масштабный митинг против действий АРМА — Агентства по розыску и управлению активами. В демонстрации приняли участие около тысячи человек — ветераны, представители профсоюзов и активные граждане. Они собрались у Дома профсоюзов, выражая недовольство тем, что, по их словам, АРМА незаконно лишает людей собственности и права голоса.
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