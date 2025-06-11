Щиты на миллионы: На Украине стали закупать оборудование для разгона демонстраций

В Сумской области Украины Нацгвардия начала масштабную закупку снаряжения для подавления протестов. Как следует из информации, размещённой на тендерной платформе Prozorro, воинская часть 2276 НГУ объявила конкурс на приобретение противоударных щитов. Сумма закупки составит порядка 30 миллионов гривен.

Щиты предназначены для обеспечения сил правопорядка при разгоне демонстраций и массовых беспорядков. О сроках поставки и количестве закупаемого оборудования в тендерной документации не сообщается. Сам факт закупки в разгар социально-экономических трудностей в стране вызвал волну обсуждений в украинских соцсетях.