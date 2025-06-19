Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:45

У Дома профсоюзов в центре Киева прошёл самый масштабный протест с начала СВО

Обложка © EPA/SERGEY DOLZHENKO

Обложка © EPA/SERGEY DOLZHENKO

В центре Киева прошла масштабная акция протеста против действий АРМА — Агентства по розыску и управлению активами. Как сообщает «Инсайдер UA», митинг стал самым крупным за всё время конфликта между Украиной и Россией.

По оценкам издания, в демонстрации приняли участие около тысячи человек — ветераны, представители профсоюзов и активные граждане. Они собрались у Дома профсоюзов, выражая недовольство тем, что, по их словам, АРМА незаконно лишает людей собственности и права голоса.

Участники акции выдвинули ультиматум: до 24 июня назначить главой агентства представителя военного командования. В противном случае они пообещали усилить протестное движение.

Щиты на миллионы: На Украине стали закупать оборудование для разгона демонстраций
Щиты на миллионы: На Украине стали закупать оборудование для разгона демонстраций

АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) было создано в 2016 году как ведомство, аналогичное европейским структурам (ARO/AMO). Агентство контролируется государством и отвечает за формирование политики в этой сфере, ведёт единый реестр и взаимодействует с международными организациями. 18 июня 2025 Верховная Рада одобрила закон о реформе АРМА в рамках подготовки к получению €16 млн помощи от ЕС, но эксперты указывают, что законопроект нуждается в доработке: подчёркивается необходимость уточнения юридических механизмов передачи активов, соблюдение принципов УК Украины и увеличение прозрачности работы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar