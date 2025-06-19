У Дома профсоюзов в центре Киева прошёл самый масштабный протест с начала СВО
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В центре Киева прошла масштабная акция протеста против действий АРМА — Агентства по розыску и управлению активами. Как сообщает «Инсайдер UA», митинг стал самым крупным за всё время конфликта между Украиной и Россией.
По оценкам издания, в демонстрации приняли участие около тысячи человек — ветераны, представители профсоюзов и активные граждане. Они собрались у Дома профсоюзов, выражая недовольство тем, что, по их словам, АРМА незаконно лишает людей собственности и права голоса.
Участники акции выдвинули ультиматум: до 24 июня назначить главой агентства представителя военного командования. В противном случае они пообещали усилить протестное движение.
АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) было создано в 2016 году как ведомство, аналогичное европейским структурам (ARO/AMO). Агентство контролируется государством и отвечает за формирование политики в этой сфере, ведёт единый реестр и взаимодействует с международными организациями. 18 июня 2025 Верховная Рада одобрила закон о реформе АРМА в рамках подготовки к получению €16 млн помощи от ЕС, но эксперты указывают, что законопроект нуждается в доработке: подчёркивается необходимость уточнения юридических механизмов передачи активов, соблюдение принципов УК Украины и увеличение прозрачности работы.