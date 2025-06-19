У Дома профсоюзов в центре Киева прошёл самый масштабный протест с начала СВО

В центре Киева прошла масштабная акция протеста против действий АРМА — Агентства по розыску и управлению активами. Как сообщает «Инсайдер UA», митинг стал самым крупным за всё время конфликта между Украиной и Россией.

По оценкам издания, в демонстрации приняли участие около тысячи человек — ветераны, представители профсоюзов и активные граждане. Они собрались у Дома профсоюзов, выражая недовольство тем, что, по их словам, АРМА незаконно лишает людей собственности и права голоса.

Участники акции выдвинули ультиматум: до 24 июня назначить главой агентства представителя военного командования. В противном случае они пообещали усилить протестное движение.