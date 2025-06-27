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Регион
27 июня, 06:51

Флаг Украины сорвали и выкинули со здания муниципального совета болгарской столицы

В Софии активисты из БСП сняли флаг Украины со здания муниципального совета

Активисты Болгарской социалистической партии (БСП) совместно с другими гражданами демонтировали украинский флаг со здания муниципального совета в Софии. Они сняли сине-жёлтый флаг со здания мэрии болгарской столицы. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат от БСП Иван Петков.

В Софии активисты из БСП сняли украинский флаг со здания муниципального совета. Видео © Х / sheikhsimon0077

По его словам, с момента введения санкций против РФ несколько муниципалитетов подняли украинские флаги. Петков считает, что вскоре ситуация изменится.

«Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идёт не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро», — сказал Петков.

Он также сообщил, что 28 июня планируется проведение акции протеста против вступления Болгарии в еврозону.

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Напомним, что последние протесты против планов властей перейти на евро к 2026 году прошли в Болгарии ещё в конце мая текущего года. Демонстранты собрались в центре Софии, перекрыв ряд оживлённых перекрёстков. В итоге полиция ограничила движение в ключевых районах города.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Наталья Афонина
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