Флаг Украины сорвали и выкинули со здания муниципального совета болгарской столицы

Активисты Болгарской социалистической партии (БСП) совместно с другими гражданами демонтировали украинский флаг со здания муниципального совета в Софии. Они сняли сине-жёлтый флаг со здания мэрии болгарской столицы. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат от БСП Иван Петков.

В Софии активисты из БСП сняли украинский флаг со здания муниципального совета. Видео © Х / sheikhsimon0077

По его словам, с момента введения санкций против РФ несколько муниципалитетов подняли украинские флаги. Петков считает, что вскоре ситуация изменится.

«Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идёт не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро», — сказал Петков.

Он также сообщил, что 28 июня планируется проведение акции протеста против вступления Болгарии в еврозону.