Сама природа работает против Украины. Так экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru оценила символичное происшествие на родине Владимира Зеленского — в городе Кривой Рог. Там ветер сорвал с флагштока государственный флаг прямо в день речи главы киевского режима на саммите НАТО.

Если мощным ветром срывает флаг, это показатель, что что-то делается неверно, действия какие-то неправильные происходят. Ветер, срывая флаг, показывает, что государство требует перемен. То есть глобальные перемены, глобальные события, очень серьёзные изменения, полная трансформация. Дарья Миронова Экстрасенс

По словам Мироновой, этот инцидент также указывает на новый виток мощных изменений в государстве, даже на смену власти. Перемены могут быть глобальными и могут изменить страну до неузнаваемости.