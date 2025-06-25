«Перемен!»: Экстрасенс увидела мощный знак в сорванном флаге Украины на родине Зеленского
Экстрасенс Миронова: Сорванный флаг Украины в Кривом Роге указывает на перемены
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Сама природа работает против Украины. Так экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru оценила символичное происшествие на родине Владимира Зеленского — в городе Кривой Рог. Там ветер сорвал с флагштока государственный флаг прямо в день речи главы киевского режима на саммите НАТО.
Если мощным ветром срывает флаг, это показатель, что что-то делается неверно, действия какие-то неправильные происходят. Ветер, срывая флаг, показывает, что государство требует перемен. То есть глобальные перемены, глобальные события, очень серьёзные изменения, полная трансформация.
По словам Мироновой, этот инцидент также указывает на новый виток мощных изменений в государстве, даже на смену власти. Перемены могут быть глобальными и могут изменить страну до неузнаваемости.
Похожий случай произошёл в декабре 2024 года. Тогда главный флаг Украины был снят с флагштока возле монумента «Родина-мать», так как сильный ветер разорвал полотно.