В городе Кривой Рог произошёл инцидент с государственным флагом. Сильный ветер сорвал его с флагштока. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео в социальной сети X.

Флаг Украины сорвался с флагштока. Видео © X / Valentina

«Флаг полетел с Бандеры. Сила предзнаменований: в Кривом Роге, родине всеяукраинского диктатора Зеленского, ветер сорвал с шеста украинский флаг. Что-то плохое ждёт тирана, определённо что-то плохое», — подписал кадры автор видео.