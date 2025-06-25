Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 21:48

«Сила предзнаменований»: Флаг Украины сорвало в родном городе Зеленского в день его речи на саммите

В день речи Зеленского на саммите в его родном городе ветер сорвал флаг Украины

В городе Кривой Рог произошёл инцидент с государственным флагом. Сильный ветер сорвал его с флагштока. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео в социальной сети X.

Флаг Украины сорвался с флагштока. Видео © X / Valentina

«Флаг полетел с Бандеры. Сила предзнаменований: в Кривом Роге, родине всеяукраинского диктатора Зеленского, ветер сорвал с шеста украинский флаг. Что-то плохое ждёт тирана, определённо что-то плохое», — подписал кадры автор видео.

Польский театр в Кракове снял флаг Украины с фасада из-за угроз
Польский театр в Кракове снял флаг Украины с фасада из-за угроз

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему главарь киевского режима отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге. По его словам, американцы, турки, словаки и венгры ясно дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским.

Обложка © X / Valentina

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar