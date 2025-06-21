Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 02:19

Польский театр в Кракове снял флаг Украины с фасада из-за угроз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiola Wiaderek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiola Wiaderek

Польский театр имени Юлиуша Словацкого в Кракове убрал украинский флаг с фасада здания после получения угроз. Директор театра Кшиштоф Глуховский поделился этой информацией в Facebook*.

Он объяснил, что принял это трудное решение «с болью и стыдом». Приоритетом стало обеспечение безопасности сотрудников и имущества театра. Глуховский добавил, что теперь украинский флаг разместят внутри здания рядом с польским. Он также отметил, что театр продолжит поддерживать Украину.

Украину и Польшу вновь разделила историческая память о Волынской трагедии
Украину и Польшу вновь разделила историческая память о Волынской трагедии

Ранее единственный Русский театр Эстонии, известный как Vene Teater, изменил название на театр Сюдалинна (Südalinna Teater). Директор учреждения сообщила, что это связано с продолжающимися боевыми действиями на Украине.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar