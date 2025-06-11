Единственный русский театр Эстонии переименовали в театр Сюдалинна

Русский театр Эстонии, известный как Vene Teater, сменил название на театр Сюдалинна (Südalinna Teater). Совет учреждения утвердил новое имя, и теперь приказ о переименовании должен подписать министр культуры. Об этом сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на директора Анне-Ли Пяйв.

Идея изменить название возникла около года назад. Причиной послужили продолжающиеся боевые действия на Украине.

«Это решение внутреннее, оно стратегическое, и, безусловно, продиктовано внешними обстоятельствами», — отметила Пяйв.

Она добавила, что для одной части общества новое название театра может оказаться неприемлемым. В то же время для других, по её словам, название «Русский театр» вызывает отторжение. Директор подчеркнула, что смена имени не связана с отменой «всего русского». Театр продолжит показывать спектакли на русском языке. Первый спектакль нового сезона, «Отцы и дети», поставит Дмитрий Петренко.