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9 июня, 12:00

В Госдуме объяснили, почему Эстония внезапно захотела восстановить отношения с РФ

Депутат Чепа: Власти Эстонии считают опасной эскалацию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Дальнейшая эскалация конфликта на Украине является опасной по мнению властей Эстонии. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя заявление эстонского президента о восстановлении отношений с Москвой. По словам парламентария, позиция Таллина не отражает настроения в ЕС, так как у его участников нет общего мнения.

«Запад на сегодняшний день не един в принятии определённых решений по украинскому конфликту. Есть страны, [как Эстония], которые, естественно, видят опасность в дальнейшей эскалации событий на Украине. Другие государства усиленно проповедуют и делают всё, чтобы война продолжалась до последнего украинца, как они говорят. Есть страны, которые просто подыгрывают русофобской политике. Поэтому нельзя сказать, что у Евросоюза есть единая позиция», — подчеркнул Чепа в беседе с NEWS.ru.

Депутат дополнил, что некоторые страны обращают внимание на позицию президента США Дональда Трампа, когда принимают те или иные решения. А другие государства следят за словами французского лидера Эмманюэля Макрона и его окружения. Чепа выразил мнение, что все члены ЕС пытаются найти выгоду в конфликте на Украине.

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Ранее стало известно, что Таллин и Москва восстановят дипломатические отношения после окончания СВО. По словам президента Эстонии Алара Кариса, оба государства не перестанут быть соседями и иметь общую границу.

Дарья Нарыкова
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