Маг и астролог Павсекакий Богданов в беседе с Life.ru прокомментировал падение украинского флага с монумента «Родина-мать», заявив, что такое событие следует воспринимать не как случайность, а как предупреждение. По его мнению, это может быть знаком от высшего разума или духов прошлого, указывающим на символическое падение государства, его силы и единства.

Специалист напомнил, что в истории уже имели место подобные знаки, предвещающие важные события. Он привёл примеры, такие как ночь перед революцией 1917 года, когда ветер, по свидетельствам очевидцев, срывал знамёна с крепостных стен, а птицы кружили над Зимним дворцом, предвещая крах империи. Также он упомянул случай в 1939 году, когда перед вторжением в Польшу обрушивался флагшток в Варшаве, что предвещало наступление хаоса войны. Сегодня же падение флага на главной площади Украины можно рассматривать как послание от самой природы, говорящей о том, что «основы треснули».

Это может быть военное поражение, может быть экономический коллапс, а может — утрата территорий. Вы можете считать это совпадением, но крысы бегут с корабля не потому, что думают, а потому, что чувствуют. И если сама природа даёт нам такие знаки, их нельзя игнорировать. Падение флага — это энергетический удар. Это как разрыв магического поля страны. Павсекакий Богданов Маг, астролог

Богданов выразил уверенность, что таким образом высшие силы могут провозглашать, «что грядёт что-то большое». По его мнению, это может означать начало внутреннего распада Украины, возможное внешнее вторжение, или же что власти Киева столкнутся с кармическим возмездием за свои ошибки прошлого.