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2 июля, 00:32

США приостановили поставки Украине комплексов Patriot и Stinger

NBC: США временно приостановили поставки Patriot и Stinger на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Соединённые Штаты временно приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе.

«Задерживаемое (для поставок. — Прим. Life.ru) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, <…> тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатомётов», — уточняет телеканал.

Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила информацию, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину
США приостановили поставки ракет и боеприпасов на Украину

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал решение США о временном прекращении поставок ряда боеприпасов Киеву. По его словам, этот шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины и о приоритетах в американской оборонной политике.

Антон Голыбин
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