США приостановили поставки Украине комплексов Patriot и Stinger

Соединённые Штаты временно приостановили поставки на Украину ряда вооружений и боеприпасов, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и Конгрессе.

«Задерживаемое (для поставок. — Прим. Life.ru) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, <…> тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатомётов», — уточняет телеканал.

Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила информацию, отметив, что решение принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.