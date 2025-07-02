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1 июля, 22:53

Глава РФПИ отреагировал на решение США приостановить поставку боеприпасов Украине

Дмитриев заявил о сомнениях в возможностях Запада продолжать помощь Украине

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение США временно прекратить поставки ряда боеприпасов Киеву. По его словам, это поднимает вопрос о приоритетах американских политиков.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — написал спецпредставитель в соцсетях.

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Напомним, ранее в США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. Решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Тимур Хингеев
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