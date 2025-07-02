Глава РФПИ отреагировал на решение США приостановить поставку боеприпасов Украине
Дмитриев заявил о сомнениях в возможностях Запада продолжать помощь Украине
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение США временно прекратить поставки ряда боеприпасов Киеву. По его словам, это поднимает вопрос о приоритетах американских политиков.
«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — написал спецпредставитель в соцсетях.
Напомним, ранее в США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Причиной такого решения стали опасения по поводу истощения собственных запасов вооружения. Решение было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.