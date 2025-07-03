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3 июля, 15:47

Разговор Путина и Трампа идёт уже более полутора часов

Песков: Путин и Трамп ведут переговоры по телефону прямо в эти минуты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

В эти минуты продолжается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится брифинг.

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Разговор проходит накануне Дня независимости — одного из ключевых праздников в США. Для Путина и Трампа это уже пятый диалог с начала года. Предыдущая беседа состоялась 14 июня и длилась 50 минут. Тогда лидеры обсуждали, в частности, обстановку на Ближнем Востоке.

По словам американского президента, звонок должен был начаться в 10:00 по Вашингтону (17:00 мск). Таким образом, разговор продолжается уже более полутора часов.

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Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент. Президенты двух стран вольны сами определять, когда такая беседа станет необходимой.

Марина Фещенко
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