Разговор Путина и Трампа идёт уже более полутора часов
Песков: Путин и Трамп ведут переговоры по телефону прямо в эти минуты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
В эти минуты продолжается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ожидается, что по итогам переговоров состоится брифинг.
Разговор проходит накануне Дня независимости — одного из ключевых праздников в США. Для Путина и Трампа это уже пятый диалог с начала года. Предыдущая беседа состоялась 14 июня и длилась 50 минут. Тогда лидеры обсуждали, в частности, обстановку на Ближнем Востоке.
По словам американского президента, звонок должен был начаться в 10:00 по Вашингтону (17:00 мск). Таким образом, разговор продолжается уже более полутора часов.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент. Президенты двух стран вольны сами определять, когда такая беседа станет необходимой.