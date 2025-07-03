Разговор Путина и Трампа идёт уже более полутора часов

В эти минуты продолжается телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится брифинг.

Разговор проходит накануне Дня независимости — одного из ключевых праздников в США. Для Путина и Трампа это уже пятый диалог с начала года. Предыдущая беседа состоялась 14 июня и длилась 50 минут. Тогда лидеры обсуждали, в частности, обстановку на Ближнем Востоке.

По словам американского президента, звонок должен был начаться в 10:00 по Вашингтону (17:00 мск). Таким образом, разговор продолжается уже более полутора часов.