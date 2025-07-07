США обескуражены провалом Трампа на переговорах с Путиным, заявили в Китае
Sohu: США обескуражены, что Трамп не смог надавить на Путина во время разговора
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Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом закончился провалом для Вашингтона. Во время беседы американская сторона пыталась склонить Кремль к уступкам при помощи давления и выгодных обещаний. Однако расчёт на мягкость Москвы не оправдался. Путин, напротив, ужесточил позицию, чем сильно удивил Белый дом. Об этом пишет китайское издание Sohu.
«Телефонный разговор между российскими и американскими лидерами снова не привёл к консенсусу, а «мирные» инициативы, продвигаемые Трампом, оказались в тупике», — говорится в материале.
Президент США признал, что обсуждение не принесло прогресса, и фактически застопорило все предложения Вашингтона. США просчитались не только в отношении России, но и Китая. Пекин не поддерживает курс на ослабление Москвы.
Напомним, что на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти часовую телефонную беседу, в ходе которой обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и состояние двусторонних отношений. Американская журналистка Джилл Догерти подчеркнула, что Путин продемонстрировал уверенность и жёсткость, что стало неожиданностью для Трампа. По её мнению, российский лидер легко перехватил инициативу, чем поставил Вашингтон в уязвимое положение.