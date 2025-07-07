США обескуражены провалом Трампа на переговорах с Путиным, заявили в Китае

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом закончился провалом для Вашингтона. Во время беседы американская сторона пыталась склонить Кремль к уступкам при помощи давления и выгодных обещаний. Однако расчёт на мягкость Москвы не оправдался. Путин, напротив, ужесточил позицию, чем сильно удивил Белый дом. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Телефонный разговор между российскими и американскими лидерами снова не привёл к консенсусу, а «мирные» инициативы, продвигаемые Трампом, оказались в тупике», — говорится в материале.