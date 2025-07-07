Недовольство Дональда Трампа после общения с Владимиром Путиным объясняется тем, что он столкнулся с сильным лидером и страной, не идущей на уступки. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Парламентарий также подчеркнул, что в отличие от стран Запада, в России решения принимаются на основе исторического опыта и заботы о национальной безопасности.

«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — подчеркнул Шеремет.