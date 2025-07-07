Понял, с кем связался: В ГД объяснили, что на самом деле разочаровало Трампа после беседы с Путиным
Депутат Шеремет: Трампа после беседы с Путиным расстроило осознание силы России
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Недовольство Дональда Трампа после общения с Владимиром Путиным объясняется тем, что он столкнулся с сильным лидером и страной, не идущей на уступки. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Парламентарий также подчеркнул, что в отличие от стран Запада, в России решения принимаются на основе исторического опыта и заботы о национальной безопасности.
«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — подчеркнул Шеремет.
По словам парламентария, Россия выработала устойчивый иммунитет к западному давлению и больше не реагирует на провокации. Шеремет отметил, что российское общество сейчас мобилизовано, объединено и готово к любым вызовам. Это, по его мнению, вызывает у западных политиков — в том числе и у Трампа — неуверенность и даже раздражение.
Напомним, что разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — состоялся 3 июля и длился почти час. Это уже шестая беседа политиков с момента второго пришествия республиканца в Белый дом. После беседы политики не сдержал эмоций и заявил пулу Белого дома, что остался «очень разочарован» её итогами. Причины своего недовольства президент США не раскрыл.