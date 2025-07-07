Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом республиканец заявил пулу Белого дома.

«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — отметил хозяин Белого дома.