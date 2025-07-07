«Слетел с катушек»: Трамп резко раскритиковал политические амбиции Маска

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на намерение Илона Маска создать собственную политическую силу, назвав его инициативу бесперспективной и вредной для существующей системы. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью «слетел с катушек», по сути, превратившись за последние пять недель в «катастрофу». Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединённых Штатах они никогда не добивались успеха. Единственное, на что годятся третьи партии, — это на создание полного и тотального развала и хаоса, и нам этого вполне достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли свою уверенность и разум!» — написал хозяин Белого дома.

Трамп также напомнил о недавно принятом республиканцами законопроекте, который отменяет требования по обязательному переходу на электромобили. По его словам, эта мера возвращает американцам свободу выбора — теперь можно снова покупать бензиновые автомобили, гибриды или новые технологии по мере их появления. Он добавил, что Маск ранее якобы поддерживал его позицию, хотя это напрямую противоречило интересам компании предпринимателя.

Американский лидер добавил, что удивился, когда миллиардер рекомендовал на пост главы НАСА человека, тесно связанного с космической индустрией и при этом — «демократа голубых кровей», который ранее не помогал республиканцам. Трамп выразил сомнение в уместности такого выбора, учитывая тесные деловые связи SpaceX с НАСА.