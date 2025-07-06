Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 14:27

Илон Маск пообещал «супервеселье» на съезде своей партии «Америка»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Предприниматель Илон Маск пообещал, что съезд его недавно созданной партии «Америка» станет событием, полным «веселья». Миллиардер обратился к своим подписчикам с вопросом о том, когда и где следует провести первую встречу партии. Об этом бизнесмен сообщил в социальной сети X.

«Когда и где нам стоит провести учредительный съезд партии «Америка»? Это будет супервесело!» — написал Маск.

Маск изменил мнение о Трампе из-за дефицита бюджета
Маск изменил мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

Напомним, что вчера, 5 июля, Илон Маск подал документы на регистрацию «Партии Америка». Параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».

Полина Никифорова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar