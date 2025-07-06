Илон Маск пообещал «супервеселье» на съезде своей партии «Америка»

Предприниматель Илон Маск пообещал, что съезд его недавно созданной партии «Америка» станет событием, полным «веселья». Миллиардер обратился к своим подписчикам с вопросом о том, когда и где следует провести первую встречу партии. Об этом бизнесмен сообщил в социальной сети X.

«Когда и где нам стоит провести учредительный съезд партии «Америка»? Это будет супервесело!» — написал Маск.