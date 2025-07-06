Илон Маск пообещал «супервеселье» на съезде своей партии «Америка»
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Предприниматель Илон Маск пообещал, что съезд его недавно созданной партии «Америка» станет событием, полным «веселья». Миллиардер обратился к своим подписчикам с вопросом о том, когда и где следует провести первую встречу партии. Об этом бизнесмен сообщил в социальной сети X.
«Когда и где нам стоит провести учредительный съезд партии «Америка»? Это будет супервесело!» — написал Маск.
Напомним, что вчера, 5 июля, Илон Маск подал документы на регистрацию «Партии Америка». Параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».