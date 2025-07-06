Маск изменил мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пересмотрел свои взгляды на президента США Дональда Трампа из-за увеличения дефицита федерального бюджета. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению миллиардера, текущая финансовая стратегия республиканца может привести страну к экономическому кризису.

«Рост дефицита с уже безумных $2 трлн при Байдене до $2,5 трлн — это путь к банкротству», — написал Маск в соцсети X.