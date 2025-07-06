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6 июля, 01:50

Маск изменил мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Frederic Legrand

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Frederic Legrand

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пересмотрел свои взгляды на президента США Дональда Трампа из-за увеличения дефицита федерального бюджета. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению миллиардера, текущая финансовая стратегия республиканца может привести страну к экономическому кризису.

«Рост дефицита с уже безумных $2 трлн при Байдене до $2,5 трлн — это путь к банкротству», — написал Маск в соцсети X.

«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации
«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации

Ранее Илон Маск заявил о создании в США новой политической партии под названием «Америка». По его словам, партия должна стать альтернативой существующей политической системе в стране. Перед этим предприниматель проводил опросы в своём аккаунте, большинство пользователей поддержали идею создания новой политической партии в Соединённых Штатах.

Антон Голыбин
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