«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации
Маск заявил о желании обострить ситуацию после слов Трампа о депортации
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Американский предприниматель Илон Маск пригрозил президенту США Дональду Трампу обострением ситуации на фоне заявлений о депортации. О своих искушениях он написал на странице в соцсети X.
«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — ответил Маск Трампу.
Напомним, что Дональд Трамп допустил возможность депортации Илона Маска, уроженца ЮАР, и вновь упомянул о вероятном расследовании в его отношении со стороны Департамента государственной эффективности (DOGE). До этого президент Штатов поссорился с основателем SpaceX из-за критики нового бюджетного законопроекта, предложенного Трампом.