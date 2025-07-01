«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил президенту США Дональду Трампу обострением ситуации на фоне заявлений о депортации. О своих искушениях он написал на странице в соцсети X.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — ответил Маск Трампу.