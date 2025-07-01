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1 июля, 15:04

«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации

Маск заявил о желании обострить ситуацию после слов Трампа о депортации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил президенту США Дональду Трампу обострением ситуации на фоне заявлений о депортации. О своих искушениях он написал на странице в соцсети X.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — ответил Маск Трампу.

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Напомним, что Дональд Трамп допустил возможность депортации Илона Маска, уроженца ЮАР, и вновь упомянул о вероятном расследовании в его отношении со стороны Департамента государственной эффективности (DOGE). До этого президент Штатов поссорился с основателем SpaceX из-за критики нового бюджетного законопроекта, предложенного Трампом.

Полина Никифорова
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