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1 июля, 14:11

Дональд Трамп допустил депортацию Илона Маска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RKY Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RKY Photo

Президент США Дональд Трамп допустил возможность депортации Илона Маска, уроженца ЮАР, и вновь упомянул о вероятном расследовании в его отношении со стороны Департамента государственной эффективности (DOGE).

«Посмотрим. Возможно, нам придётся натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? Это монстр, который может его съесть — вот тогда будет по-настоящему страшно», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможной депортации Маска.

Он добавил, что предприниматель недоволен потерей субсидий на электромобили и может лишиться куда большего.

Маск, в свою очередь, заявил в соцсети X, что предпочитает не усугублять ситуацию, несмотря на «сильное искушение».

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Во вторник в соцсети Truth Social Трамп заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы «сэкономить целое состояние», и предложил DOGE — ранее возглавляемый Маском — проверить его деятельность. А до этого президент Штатов в очередной раз поссорился с основателем SpaceX. Причиной тому стала критика нового бюджетного законопроекта, предложенного Трампом.

Марина Фещенко
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