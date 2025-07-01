Дональд Трамп допустил депортацию Илона Маска

Президент США Дональд Трамп допустил возможность депортации Илона Маска, уроженца ЮАР, и вновь упомянул о вероятном расследовании в его отношении со стороны Департамента государственной эффективности (DOGE).

«Посмотрим. Возможно, нам придётся натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? Это монстр, который может его съесть — вот тогда будет по-настоящему страшно», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможной депортации Маска.

Он добавил, что предприниматель недоволен потерей субсидий на электромобили и может лишиться куда большего.