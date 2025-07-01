Трамп предложил DOGE «пристально» проверить Илона Маска после очередной перепалки
Трамп: DOGE следует проверить деятельность Илона Маска
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Американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к Департаменту государственной эффективности (DOGE), ранее возглавляемому Илоном Маском, провести всестороннюю проверку деятельности американского предпринимателя. Такое заявление глава государства сделал в своём профиле на платформе Truth Social.
«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на посту президента, что я решительно против мандата на электромобили... Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы состояние», — говорится в посте хозяина Белого дома.
По мнению Трампа, DOGE должен «хорошенько и пристально» проверить все сферы деятельности Маска.
Напомним, что ранее президент Штатов в очередной раз поссорился с основателем SpaceX. Причиной тому стала критика нового бюджетного законопроекта, предложенного Трампом. Американский предприниматель яростно выступил против гигантской расходной программы, заявив, что она станет «политическим самоубийством» для республиканцев.