Трамп предложил DOGE «пристально» проверить Илона Маска после очередной перепалки

Американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к Департаменту государственной эффективности (DOGE), ранее возглавляемому Илоном Маском, провести всестороннюю проверку деятельности американского предпринимателя. Такое заявление глава государства сделал в своём профиле на платформе Truth Social.

«Илон Маск знал задолго до того, как он так решительно поддержал меня на посту президента, что я решительно против мандата на электромобили... Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей наша страна сэкономила бы состояние», — говорится в посте хозяина Белого дома.

По мнению Трампа, DOGE должен «хорошенько и пристально» проверить все сферы деятельности Маска.