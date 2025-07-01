Маск предложил создать новую партию, которая будет заботиться о людях

Предприниматель Илон Маск предложил создать новую партию в США, которая действительно будет заботиться о людях. Также он вновь высказался против законопроекта, продвигаемого американским президентом. Об этом миллиардер заявил в соцсети X.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живём в однопартийной стране — партии поросячьи лапки! Пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях», — написал Маск.