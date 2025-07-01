Маск предложил создать новую партию, которая будет заботиться о людях
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Предприниматель Илон Маск предложил создать новую партию в США, которая действительно будет заботиться о людях. Также он вновь высказался против законопроекта, продвигаемого американским президентом. Об этом миллиардер заявил в соцсети X.
«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живём в однопартийной стране — партии поросячьи лапки! Пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях», — написал Маск.
А ранее предприниматель провёл опрос — за новую партию проголосовали 80,4% из более чем 5,6 миллиона участников.
Отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что Илон не политик, а человек из мира технологий, и ему ещё есть чему поучиться в искусстве лидерства. Также высказался и политолог Сергей Марков. По его мнению, Маск не сможет создать в США собственную партию в противовес главе Белого дома Дональду Трампу.