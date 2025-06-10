«Высокий антирейтинг»: Политолог объяснил, почему Маску бесполезно создавать партию в США
Политолог Марков: Маск не сможет создать в США свою партию в противовес Трампу
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск не сможет создать в США собственную партию в противовес главе Белого дома Дональду Трампу. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.
Эксперт отметил, что у бизнесмена отсутствует серьёзная база собственной поддержки. Кроме того, у Маска очень высокий антирейтинг. Миллиардер в какой-то момент пытался сыграть роль в политике, но это происходило в выборе судьи штата Массачусетс. В результате Маск полностью провалился, объяснил Марков.
«Он вот сейчас заявил о создании собственной партии. Это абсолютно невозможно. Просто потому, что такова в Штатах избирательная система. Там какие выборы в сенат: конгрессмены — одномандатники, — избираются в один тур. Есть такой закон, который чётко, абсолютно жёстко говорит о том, что в этом случае реально возможны только две партии. Поэтому ничего у Маска не получится», — подчеркнул специалист в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, недавно Илон Маск публично раскритиковал законопроект американского лидера по сокращению федеральных расходов. Предприниматель посчитал его угрозой для национальной экономики и призвал покончить с законопроектом, обыграв название культового фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill). Также он высказался в пользу импичмента главе США, а тот в ответ назвал миллиардера спятившим. Позднее отец Маска — Эррол — раскрыл, создаст ли его сын свою политическую партию.