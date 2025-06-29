«Безумный и разрушительный»: Маск вновь обрушился с критикой на Трампа

Американский миллиардер Илон Маск обрушился с резкой критикой на новый бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа. Бизнесмен вновь выступил против масштабной расходной программы, назвав её «политическим самоубийством» для республиканцев.

«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесёт огромный стратегический ущерб нашей стране! Совершенно безумный и разрушительный. Он даёт подачки отраслям прошлого и наносит серьёзный ущерб отраслям будущего», — написал миллиардер в соцсети Х.

Республиканцы в Сенате США активно продвигают так называемый «большой, красивый» законопроект, стремясь уложиться в жёсткие временные рамки. Трамп установил крайний срок для принятия документа — 4 июля, что заставляет законодателей действовать в ускоренном режиме.

Такой спешный подход вызывает обеспокоенность у экспертов и части политического истеблишмента. Критики отмечают, что столь масштабный и сложный законопроект требует тщательного анализа и обсуждения, а не форсированного прохождения через законодательные органы.

По оценке Маска, реализация предлагаемой программы грозит серьёзными негативными последствиями для американской экономики. Предприниматель выделяет три основных риска: угроза бюджетной стабильности, удар по инновациям и подрыв эффективности госуправления.

Многие американцы, независимо от политических убеждений, поддерживают нынешний уровень финансирования социальных программ.