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29 июня, 08:33

«Безумный и разрушительный»: Маск вновь обрушился с критикой на Трампа

Маск: Бюджетный план Трампа — политическое самоубийство для республиканцев

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск обрушился с резкой критикой на новый бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа. Бизнесмен вновь выступил против масштабной расходной программы, назвав её «политическим самоубийством» для республиканцев.

«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесёт огромный стратегический ущерб нашей стране! Совершенно безумный и разрушительный. Он даёт подачки отраслям прошлого и наносит серьёзный ущерб отраслям будущего»,написал миллиардер в соцсети Х.

Республиканцы в Сенате США активно продвигают так называемый «большой, красивый» законопроект, стремясь уложиться в жёсткие временные рамки. Трамп установил крайний срок для принятия документа — 4 июля, что заставляет законодателей действовать в ускоренном режиме.

Такой спешный подход вызывает обеспокоенность у экспертов и части политического истеблишмента. Критики отмечают, что столь масштабный и сложный законопроект требует тщательного анализа и обсуждения, а не форсированного прохождения через законодательные органы.

По оценке Маска, реализация предлагаемой программы грозит серьёзными негативными последствиями для американской экономики. Предприниматель выделяет три основных риска: угроза бюджетной стабильности, удар по инновациям и подрыв эффективности госуправления.

Многие американцы, независимо от политических убеждений, поддерживают нынешний уровень финансирования социальных программ.

Сотрудники Госдепа США «выгорели» из-за политики Трампа
Сотрудники Госдепа США «выгорели» из-за политики Трампа

Напомним, что накануне сенат США одобрил масштабный бюджетный законопроект Трампа. Как сообщает NBC, документ под названием «Единый, большой, красивый» был принят большинством голосов. Документ предусматривает два ключевых изменения в бюджетной политике США. Во-первых, существенное сокращение федеральных расходов, что должно уменьшить дефицит бюджета. Во-вторых, введение масштабных налоговых льгот для бизнеса и населения, которые должны стимулировать экономический рост.

Алиса Хуссаин
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