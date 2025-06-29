«Безумный и разрушительный»: Маск вновь обрушился с критикой на Трампа
Маск: Бюджетный план Трампа — политическое самоубийство для республиканцев
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск обрушился с резкой критикой на новый бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа. Бизнесмен вновь выступил против масштабной расходной программы, назвав её «политическим самоубийством» для республиканцев.
«Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесёт огромный стратегический ущерб нашей стране! Совершенно безумный и разрушительный. Он даёт подачки отраслям прошлого и наносит серьёзный ущерб отраслям будущего», — написал миллиардер в соцсети Х.
Республиканцы в Сенате США активно продвигают так называемый «большой, красивый» законопроект, стремясь уложиться в жёсткие временные рамки. Трамп установил крайний срок для принятия документа — 4 июля, что заставляет законодателей действовать в ускоренном режиме.
Такой спешный подход вызывает обеспокоенность у экспертов и части политического истеблишмента. Критики отмечают, что столь масштабный и сложный законопроект требует тщательного анализа и обсуждения, а не форсированного прохождения через законодательные органы.
По оценке Маска, реализация предлагаемой программы грозит серьёзными негативными последствиями для американской экономики. Предприниматель выделяет три основных риска: угроза бюджетной стабильности, удар по инновациям и подрыв эффективности госуправления.
Многие американцы, независимо от политических убеждений, поддерживают нынешний уровень финансирования социальных программ.
Напомним, что накануне сенат США одобрил масштабный бюджетный законопроект Трампа. Как сообщает NBC, документ под названием «Единый, большой, красивый» был принят большинством голосов. Документ предусматривает два ключевых изменения в бюджетной политике США. Во-первых, существенное сокращение федеральных расходов, что должно уменьшить дефицит бюджета. Во-вторых, введение масштабных налоговых льгот для бизнеса и населения, которые должны стимулировать экономический рост.