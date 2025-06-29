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29 июня, 04:13

Сенат США одобрил бюджетный закон Трампа о налогах и сокращении расходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Сенат США большинством голосов утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.

«В субботу вечером возглавляемый республиканцами Сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что ещё на один шаг приблизило его к принятию»,указано в материале.

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Законопроект сокращает федеральные расходы и одновременно обеспечивает серьёзные налоговые льготы. По данным бюджетного управления Конгресса, такие меры приведут к увеличению бюджета дефицита и госдолга.

Именно этот законопроект стал причиной споров между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Маск охарактеризовал проект как угрозу для экономики США и призвал его «убить». По мнению бизнесмена, Штаты могут оказаться в долговом рабстве.

Лия Мурадьян
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