Сенат США одобрил бюджетный закон Трампа о налогах и сокращении расходов

Сенат США большинством голосов утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.

«В субботу вечером возглавляемый республиканцами Сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что ещё на один шаг приблизило его к принятию», — указано в материале.