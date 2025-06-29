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Регион
29 июня, 00:14

Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Дональда Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой нового налогово-бюджетного закона президента США Дональда Трампа, назвав его угрозой финансовой стабильности страны. В своём посте в социальной сети X глава Tesla и SpaceX заявил, что принятый в мае Палатой представителей законопроект может привести Штаты к состоянию «долгового рабства».

Маск обратил внимание на парадоксальную природу документа — несмотря на декларируемое сокращение федеральных расходов, закон предусматривает масштабные налоговые льготы, что, по оценкам бюджетного управления Конгресса, приведёт к резкому росту государственного долга и дефициту бюджета.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал Маск.

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Ранее бизнесмен уже высказывал опасения относительно потенциального банкротства Соединённых Штатов. Он заявлял, что действующая финансовая стратегия, связанная с уровнем государственного долга, который уже достиг 37 триллионов долларов, может иметь серьёзные негативные последствия.

Артём Гапоненко
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